сегодня в 19:09

«Мособлводоканал» принял участие во встрече по развитию бережливого производства

Правильное хранение специальных материалов и техники имеет важное значение для любого предприятия коммунального комплекса. Заместители генерального директора Мособлводоканала сегодня посетили филиал центрального склада Мособлгаза в Ногинске, где обменялись с коллегами практическим опытом по организации производственного процесса. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ.

На чем был сделан основной фокус:

рационализация складских зон (разделение на функциональные зоны, каждая из которых предназначена для определенного типа материалов или техники, благодаря чему логистический процесс становится более эффективным);

хранение аварийного запаса, запчастей для плановых и текущих работ, спецодежды, учетных материалов, складирование шин, а также выпуск техники на линию;

упрощенная система учета (внедрение системы точного учета поступающей и расходуемой спецтехники и материалов);

новые компетенции и знания, касающиеся рационального подхода к работе и управлению ресурсами.

Обмен опытом по внедрению бережливых практик важен. Рабочая встреча была очень полезной для повышения общей эффективности работы предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.