«Мособлводоканал» приглашает студентов колледжа Ногинска в отрасль водоснабжения

Представители «Мособлводоканала» продолжают большую работу по привлечению учащихся колледжей и техникумов Подмосковья в сферу водоснабжения региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Очередная встреча состоялась в Ногинске в структурном подразделении подмосковного колледжа «Энергия», с которым «Мособлводоканал» заключил соглашение в прошлом году на проведение целевого и дуального обучения студентов. Здесь готовят энергетиков, технологов и техников.

Отраслевые специалисты «Мособлводоканала» рассказали молодым людям о перспективах карьерного роста, востребованных профессиях и современных условиях труда.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Среди ключевых вакансий предприятия выделяются профессии:

электрогазосварщика,

слесаря аварийно-восстановительных работ,

специалиста КИПиА,

слесаря-ремонтника.

Важно отметить, что будущие сотрудники смогут сочетать учебу и практику, получать реальный опыт работы еще во время учебы.

Для студентов запланированы ознакомительные визиты в близлежащие подразделения Мособлводоканала, чтобы ребята узнали, насколько важна бесперебойная подача воды и услуги водоотведения для комфорта каждого жителя Подмосковья, а также получили полную картину возможностей дальнейшего профессионального развития и построили четкое представление о будущей работе.

Открывающиеся перспективы заинтересовали многих ребят, что подтвердилось многочисленными вопросами о заработной плате, графике работы и специфике профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.