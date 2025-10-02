«Мособлводоканал» поставил более 55 млн куб питьевой воды

Мособлводоканал является крупнейшим системообразующим предприятием водоснабжения и водоотведения Московской области, которое обеспечивает водой значительную часть региона. За 9 месяцев 2025 года станции водоподготовки произвели и поставили 55,7 млн кубометров водного ресурса в дома жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ.

Предприятие обслуживает 584 водозаборных узла, куда вода поступает из артезианских скважин и проходит очистку. Далее с помощью насосной станции попадает в магистральные трубы для распределения между потребителями, в том числе в квартиры жильцов многоквартирных домов.

Важно отметить, что в Подмосковье постоянно совершенствуются технологии и оборудование, проводятся мероприятия для дальнейшего повышения эффективности водоснабжающих сетей. Все это позволяет обеспечить более 1,2 млн человек самым важным ресурсом – чистой водой.

По итогам 2024 года Мособлводоканал поставил для жителей региона порядка 65 млн куб и воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.