Мособлводоканал посетил завод «АДЛ» в Коломне для изучения производства арматуры

Делегация Мособлводоканала осмотрела производственные цеха и технологические процессы изготовления запорно-регулирующей арматуры для водопроводно-канализационного хозяйства. Специалисты проверили качество продукции на испытательных стендах и оценили наличие запасов более 80 тысяч единиц. Завод является лидером в разработке и поставках оборудования для ЖКХ и строительной отрасли, с региональной сетью по всей России, а также в Беларуси и Казахстане. Министр ЖКХ Кирилл Григорьев отметил важность внедрения новых технологий в программу модернизации водоснабжения и водоотведения Московской области. Итогом визита стало укрепление деловых связей и определение направлений повышения эффективности взаимодействия в сфере обеспечения водопроводных сетей качественной арматурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.