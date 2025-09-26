сегодня в 21:05

«Мособлводоканал» помогает обеспечивать устойчивую работу на инженерных сетях в ДНР

За неделю аварийными бригадами проведено 20 видов работ в системе водоснабжения и водоотведения на территории Новоазовского муниципального округа ДНР. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Какие работы выполнили наши специалисты:

на аварийном участке системы водоснабжения в г. Новоазовск заменили магистральный водовод общей протяженностью 40 метров;

на механизированном водопроводном колодце в селе Роза Люксембург заменили погружной скважинный насос;

на системах водоотведения установили дренажный ремонтный комплект диаметром 100 мм в количестве 5 шт.;

провели ревизию пожарных гидрантов и запорной арматуры;

на канализационно-насосных станциях города Новоазовск устранили заторы на самотечных коллекторах с промывкой гидростатов;

на канализационно-насосной станции в п. Седово провели ревизию щитов управления насосного оборудования.

Важно отметить, что это только часть мероприятий, которые проводят аварийно-восстановительные бригады «Мособлводоканала» в рамках оказания помощи подшефным регионам ДНР.

Такие мероприятия направлены на улучшение условий проживания местного населения и восстановление нормальной работы жизненно важных инфраструктурных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.