сегодня в 18:58

«Мособлводоканал» помогает обеспечивать устойчивую работу на инженерных сетях в ДНР

Специалисты «Мособлводоканала» активно помогают восстанавливать системы водоснабжения и водоотведения на территории Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Они проводят комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния инженерной инфраструктуры, обеспечивая надежное функционирование жизненно важных коммуникаций для жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

За прошедшую неделю сотрудники предприятия на скважине в с. Бердянское заменили насос и электрокабель протяженностью 140 м, которые являются важными элементами скважинного оборудования, выполняющими ключевую роль в обеспечении подачи воды потребителям.

Всего за неделю бригадами устранено 29 технологических нарушений, среди которых:

ремонт магистрального водовода в пгт. Седово;

ревизия пожарных гидрантов и запорной арматуры различного диаметра;

проведение ремонтов на сетях водоснабжения и засоров в самотечных коллекторах г. Новоазовск;

промывка гидростатов на канализационно-насосных станциях № 1, 2 в г. Новоазовск.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе в пгт. Седово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.