«Мособлводоканал» подписал соглашение с Орехово-Зуевским техникумом

Мособлводоканал привлекает молодых специалистов для стажировки и последующего трудоустройства. Для этих целей между Мособлводоканалом и техникумом г. Орехово-Зуево подписано соглашение, которое предусматривает организацию целевого и дуального обучения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Представители Мособлводоканала уже провели ознакомительные экскурсии для студентов Орехово-Зуевского техникума, где ребята увидели собственными глазами рабочие процессы, познакомились с опытными специалистами и почувствовали атмосферу настоящей производственной среды.

Благодаря такому сотрудничеству студенты получают уникальную возможность заранее ознакомиться с будущей профессией, оценить реальные условия труда и принять осознанное решение о своем профессиональном выборе.

Кроме того, представители отдела кадров Мособлводоканала проводят личные встречи со студентами непосредственно на базе образовательного учреждения, привлекая молодых специалистов к прохождению производственной практики и последующему устройству на работу.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Уже в ближайшее время 5 студентов планируют подписать свои первые трудовые договоры и начать карьеру на предприятии. Таким образом, молодые специалисты получат шанс применить полученные знания на практике, а предприятие пополнится молодыми профессионалами, готовыми решать современные задачи водоснабжения и водоотведения.

Кадровая политика предприятия нацелена на привлечение молодых специалистов. В 2026 году планируется трудоустроить 20 молодых специалистов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.