Мособлводоканал осуществил около 100 восстановительных работ на Донбассе

Специалистами Мособлводоканала ежедневно проводится важная работа по восстановлению инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на Донбассе. За месяц сотрудники выполнили 97 различных мероприятий на инженерных сетях Новоазовского муниципального округа, 28 из них — только за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так, среди технических мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры:

работы по обеспечению бесперебойного отопления в фельдшерско-акушерском пункте села Саханки;

замена аварийных водопроводов протяженностью свыше 30 метров на ул. Коммунарова и ул. Бородина в г. Новоазовск с установкой новых пластиковых труб, запорной арматуры и пожарного гидранта;

замена участка по ул. Шевченко в г. Новоазовск протяженностью 20 м с установкой ПФРК диаметром 100 мм в количестве 5 шт;

восстановление самотечного канализационного коллектора на ул. 50 лет СССР, замена устаревших элементов новым пластиковым трубопроводом диаметром 225 мм.

Специализированное подразделение Мособлводоканала обеспечивает устойчивое снабжение местных жителей водой, отоплением и стабильной системой отвода сточных вод, способствуя повышению уровня комфорта и качества жизни населения региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.