Мособлводоканал очищает объекты от снега в Подмосковье с помощью спецтехники

Мособлводоканал проводит плановую очистку снега на своих объектах в Московской области для обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал продолжает плановые работы по очистке от снега территорий водозаборных узлов, канализационных насосных станций и других важных объектов. Для уборки и вывоза снега используются тракторы и бульдозеры.

Очистка необходима для поддержания бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения, а также для обеспечения свободного подъезда спецтранспорта при возможных нештатных ситуациях.

Для повышения качества зимнего содержания территорий Мособлводоканал направил современные экскаваторы-погрузчики в девять муниципальных образований Подмосковья. Новая техника уже работает в Павлово-Посадском, Электростали, Богородском, Лосино-Петровском, Шатуре, Орехово-Зуевском и других округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.