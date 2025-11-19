Мособлводоканал обработал более 3 тысяч обращений жителей Подмосковья за два месяца

Единая горячая линия Мособлводоканала приняла свыше 3 тысяч звонков от жителей Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского округов за два месяца работы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В сентябре для жителей шести округов Подмосковья начала работать единая бесплатная горячая линия Мособлводоканала. Сервис создан для оперативного приема заявок и предоставления помощи по вопросам водоснабжения и водоотведения.

За первые два месяца специалисты контакт-центра приняли 3 046 обращений. Чаще всего жители сообщали о засорах в системах водоотведения, нарушениях давления воды и интересовались начислением платежей.

Все звонки фиксируются и передаются профильным службам для быстрого реагирования. Сотрудники Мособлводоканала работают круглосуточно, чтобы своевременно устранять неполадки.

«Горячая линия позволяет жителям получать консультации и помощь по вопросам водоснабжения в любое время», — пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Связаться с единой службой поддержки можно по телефону 8 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались уже с весны. При этом глава региона заявил о важности сокращения срока неудобств для жителей.

«В Подмосковье отключения горячей воды начались уже в мае и продлятся все лето. Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть, в том числе, интерактивная карта коммунальных услуг», — рассказал Воробьев.