сегодня в 17:56

Мособлводоканал обработал более 2 тыс обращений жителей Подмосковья за месяц

Специалисты Мособлводоканала за последний месяц приняли и отработали свыше 2 000 обращений жителей Подмосковья по вопросам водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение месяца специалисты Мособлводоканала получили 2 028 обращений от жителей Подмосковья. Все заявки прошли полный цикл обработки — от регистрации до окончательного решения.

Наиболее частыми были просьбы обеспечить стабильный напор воды в квартирах и частных домах. Для этого технические бригады оперативно выезжали на адреса, проверяли состояние сетей, диагностировали оборудование и проводили необходимые регулировки.

Второй по популярности темой стали вопросы, связанные с канализационными сетями. Жители обращались за профессиональной прочисткой канализации, ревизией и ремонтом смотровых колодцев. Для решения подобных задач специалисты использовали современную технику, включая гидродинамические машины.

Значительная часть обращений касалась консультаций по расчетам в платежных документах. Сотрудники контактного центра разъясняли тарифы, помогали расшифровывать показания счетчиков и проверяли корректность начислений.

Все заявки, требующие выезда, незамедлительно передавались бригадам, которые на месте оценивали ситуацию и приступали к устранению проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.