Мособлводоканал обновил 56 люков в Подмосковье в мае

Коммунальные службы Подмосковья в мае выполнили 56 работ по ремонту и замене канализационных и водопроводных люков. Специалисты восстановили конструкции и обеспечили их герметичность для безопасности жителей и сохранности сетей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение месяца специалисты Мособлводоканала ремонтировали, заменяли и восстанавливали люки на сетях водоснабжения и водоотведения. Изношенные или отсутствующие крышки представляют опасность для пешеходов и автомобилистов, поэтому их оперативно демонтируют и устанавливают новые — из высокопрочного чугуна или композитных материалов, рассчитанных на значительные нагрузки.

Работники также герметизируют швы и соединения, чтобы защитить подземные коммуникации от попадания ливневых и грунтовых вод, мусора и посторонних предметов. Это снижает риск коррозии и засоров и поддерживает бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, проводится механизированная и гидродинамическая прочистка колодцев от ила, песка и бытовых отходов. При серьезных повреждениях специалисты полностью восстанавливают конструкцию люка, что предотвращает просадку грунта и разрушение дорожного покрытия. О неисправных или открытых люках жители могут сообщить по телефону единой линии Мособлводоканала +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.