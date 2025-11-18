Мособлводоканал аннулирует пени по услугам холодного водоснабжения и водоотведения
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Мособлводоканал для жителей городских округов Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского запускает акцию «Пени-прощайте!», которая пройдет с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
При полном погашении задолженности по услугам холодного водоснабжения и водоотведения абонентам в подарок предоставляется возможность полного списания начисленных пеней (при их наличии).
Оплатить можно по указанным реквизитам филиала Мособлводоканал, указанным в едином платежном документе.
После оплаты обязательно нужно сообщить об этом, подав заявление вместе с чеком об оплате одним из удобных способов:
- лично посетив офис ООО «МосОблЕИРЦ»;
- онлайн через личный кабинет;
- мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Обращаем внимание, что пени, взысканные решением суда, списаны не будут.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.
«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.