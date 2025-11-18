сегодня в 13:16

Мособлводоканал аннулирует пени по услугам холодного водоснабжения и водоотведения

Мособлводоканал для жителей городских округов Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского запускает акцию «Пени-прощайте!», которая пройдет с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

При полном погашении задолженности по услугам холодного водоснабжения и водоотведения абонентам в подарок предоставляется возможность полного списания начисленных пеней (при их наличии).

Оплатить можно по указанным реквизитам филиала Мособлводоканал, указанным в едином платежном документе.

После оплаты обязательно нужно сообщить об этом, подав заявление вместе с чеком об оплате одним из удобных способов:

лично посетив офис ООО «МосОблЕИРЦ»;

онлайн через личный кабинет

мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Обращаем внимание, что пени, взысканные решением суда, списаны не будут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.