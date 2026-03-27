Мособлконтроль выявил нарушения в закупках фонда капремонта Подмосковья

Мособлконтроль провел плановую камеральную проверку фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и выявил нарушения при организации закупок, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Инспекция проверила соблюдение порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ и оказания услуг по капитальному ремонту в многоквартирных домах.

В ходе проверки установлено, что при описании объектов закупки использовались требования недействующих нормативных актов. При этом в документации электронного аукциона отсутствовало обоснование необходимости их применения.

Поскольку за такие нарушения предусмотрена административная ответственность по части 6 статьи 7.30.5 КоАП РФ, материалы проверки направили в управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области для рассмотрения в рамках компетенции.

Мособлконтроль продолжит контролировать выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.