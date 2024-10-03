Мособлконроль проверит ремонт подъездов в МКД округа Пушкинский

Главное контрольное управление Московской области проводит плановую проверку администрации городского округа Пушкинский Московской области в отношении использования субсидии, предоставленной в 2023 году из бюджета Московской области на ремонт подъездов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Субсидия на ремонт подъездов в многоквартирных домах предусмотрена государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы».

На ремонт 240 подъездов в многоквартирных домах городского округа Пушкинский в 2023 году было направлено более 150 млн рублей, из которых 72 млн рублей выделено из бюджета Московской области и местного бюджета, 79,5 млн рублей за счет средств управляющих компаний, получаемых с собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

В ходе проверки ревизоры Мособлконтроля проверят объем фактически выполненных работ при ремонте подъездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.