Мособлгаз запустил бота-консультанта в Telegram

сегодня в 17:11

Мособлгаз запустил новый канал для обращений жителей Московской области — официальный бот-консультант в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Теперь пользователи смогут оперативно получать консультации по вопросам технологического присоединения, социальной газификации, технического обслуживания и другим. Новый сервис позволяет быстро найти ответы на частые и популярные вопросы.

Запуск бота — часть стратегии цифровой трансформации на предприятии, направленной на повышение качества обслуживания клиентов и упрощение взаимодействия между пользователями и специалистами «Мособлгаза».

Для начала общения с ботом достаточно ввести команду /start в диалоговом окне https://t.me/mosoblgaz_helpbot. Пользователи также могут оставить отзыв о работе консультанта и предложить идеи по улучшению функционала.

Свыше 13 тыс. жителей Подмосковья подписались на чат-бот по плановым отключениям «Мособлэнерго».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев расссказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.