Мособлгаз запретил земляные работы без согласования в Подмосковье

В Подмосковье любые земляные работы необходимо согласовывать с газовой службой, чтобы избежать аварий на подземных коммуникациях. С начала года из-за несанкционированных раскопок специалисты устранили более 300 повреждений газопроводов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Московской области проходит большое количество подземных коммуникаций, включая газораспределительные сети. Любое вмешательство в грунт без предварительного согласования может привести к повреждению труб и аварийной ситуации. В настоящее время после всех зафиксированных случаев газоснабжение полностью восстановлено.

Перед началом работ необходимо убедиться, что на участке отсутствует газопровод. Для этого следует оформить письменное разрешение в районной эксплуатационной службе филиала АО «Мособлгаз». Не менее чем за три рабочих дня до начала работ нужно уведомить местную службу по телефону и пригласить специалиста на место.

Если газопровод проходит в непосредственной близости, запрещено использовать экскаваторы, отбойные молотки и другие ударные инструменты. Работы допускается выполнять только вручную.

При повреждении трубы необходимо немедленно прекратить работы, сообщить о происшествии по номеру 112 и отойти на безопасное расстояние. В компании подчеркнули, что несоблюдение правил может оставить без газа и тепла целый микрорайон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.