Мособлгаз устранил 30 повреждений газопроводов в Подмосковье

С начала 2026 года специалисты Мособлгаза ликвидировали 30 повреждений подземных газопроводов, вызванных несанкционированными земляными работами в Подмосковье. В результате инцидентов без газа временно остались более 60 квартир и 170 частных домов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Из-за инцидентов временно было прекращено газоснабжение более чем в 60 квартирах и 170 частных домах. Также отключения затронули объекты социальной и коммунальной инфраструктуры и отопительную котельную.

В компании отметили, что большинство аварий происходит при проведении земляных работ без согласования с газовой службой. Такие действия со стороны строительных организаций и частных лиц создают угрозу жизни и безопасности людей, приводят к перебоям в подаче газа и материальному ущербу.

Мособлгаз напоминает, что перед началом работ в охранной зоне газопровода необходимо получить письменное разрешение в районной эксплуатационной службе филиала АО «Мособлгаз». Не менее чем за три рабочих дня следует вызвать специалиста газовой службы через местную эксплуатационную службу.

Работы вблизи или непосредственно над газопроводом разрешено выполнять только вручную. Использование ударной и землеройной техники запрещено.

Подать заявку на выдачу разрешения можно через личный кабинет клиента или на сайте АО «Мособлгаз». За нарушение требований предусмотрена административная ответственность и штрафы. При появлении запаха газа необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.