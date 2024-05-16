«Мособлгаз» устранил 105 аварийных ситуаций из-за незаконных земляных работ
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Проведение любых земляных работ на территории Московской области необходимо согласовать с газовой службой, чтобы избежать опасных последствий. С начала года в Подмосковье в результате несанкционированных земляных работ произошло 105 случаев механического повреждения газопроводов. В общей сложности из-за повреждений временно прекращалось газоснабжение 1 449 квартир и более 2 029 частных домовладений. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.
В соответствии со ст. 28 ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов установлены охранные зоны газопроводов. Порядок определения и режим охранных зон объектов газового хозяйства установлен правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением правительства РФ от 20.11.2000 № 878.
При проведении земляных работ в непосредственной близости от газопровода или над ним нужно быть особенно осторожными — работы необходимо производить только вручную, применять ударные и землеройные механизмы запрещается.
Также необходимо:
- до начала проведения работ получить письменное разрешение на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) филиала «Мособлгаз»;
- не менее чем за три рабочих дня на место проведения работ необходимо вызвать специалиста газовой службы, обратившись по телефону в местную эксплуатационную службу.
Подать заявку на «Выдачу разрешений на производство земляных работ в охранных зонах» можно через личный кабинет клиента «Мособлгаза».
За невыполнение указанных требований предусмотрена административная ответственность и штрафы.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.
«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.