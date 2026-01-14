Мособлгаз строит газопроводы в 71 населенном пункте Подмосковья в январе

Мособлгаз с начала 2026 года ведет строительство новых газопроводов по программе Социальной газификации в 71 населенном пункте Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Строительство новых газопроводов по президентскому проекту Социальной газификации началось в январе 2026 года и охватило 71 населенный пункт Подмосковья. Работы ведутся в таких населенных пунктах, как деревня Обухово Раменского округа, деревня Андреевское Истринского округа, деревня Акишево Дмитровского округа, деревня Холмы городского округа Егорьевск, город Серпухов и других муниципалитетах региона.

В рамках программы Мособлгаз бесплатно подводит газопроводы до границ участков жителей. Проверить участие своего населенного пункта в программе можно с помощью интерактивной карты газификации и подать заявку на подключение.

Для участия в программе необходимо, чтобы дом был зарегистрирован. Заявку на присвоение адреса можно подать онлайн через Росреестр или обратиться в любой МФЦ. Льготные категории граждан могут подать заявку на участие в проекте через региональный портал Госуслуг.

В 2025 году по программе Социальной газификации Мособлгаз подключил к газу 54 тысячи жителей Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.