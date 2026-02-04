Мособлгаз строит газопроводы в 23 населенных пунктах Подмосковья в феврале

В феврале Мособлгаз ведет строительство новых газопроводов в 23 негазифицированных населенных пунктах Московской области. Жители смогут подключиться к газу в 2026 году, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В этом месяце Мособлгаз приступил к строительству газовых сетей в 23 населенных пунктах Подмосковья, где ранее не было газификации. Работы проходят в деревнях Ильино городского округа Воскресенск, Знаменское городского округа Кашира, селе Старое городского округа Ступино, деревне Белозериха Раменского муниципального округа, деревне Истоминка муниципального округа Зарайск и других территориях.

Жители этих населенных пунктов смогут подключить свои дома к газу в 2026 году. Для бесплатного подвода газа до границ участка необходимо подать заявку на Социальную газификацию, что удобнее всего сделать через интерактивную карту.

В 2026 году по программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» Мособлгаз планирует газифицировать 70 населенных пунктов региона и построить около 400 километров новых газовых сетей. Это позволит обеспечить подключение к газу для 9 тысяч жителей.

Для включения населенного пункта в губернаторскую программу требуется подать заявку в министерство энергетики Московской области. При этом в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 человек, а стоимость капитальных затрат на одного жителя не должна превышать 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.