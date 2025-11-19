Мособлгаз проверил газовое оборудование в 1,7 млн квартир Подмосковья

Мособлгаз с начала года провел плановое техническое обслуживание газового оборудования в более чем 1,7 млн квартир Подмосковья. В 249 тысячах случаев специалисты не смогли попасть в квартиры для проверки, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С начала года специалисты Мособлгаза выполнили плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья. Во время работ проверяется состояние приборов, устраняются неисправности, проводится очистка и регулировка, а также тестируется система на герметичность и безопасность.

Основной проблемой при проведении обслуживания остается недопуск сотрудников газовой службы в квартиры. Из общего числа обследованных помещений 249 тысяч владельцев не предоставили доступ специалистам. В таких случаях оформляется акт об отказе в допуске, а собственнику направляется уведомление с новой датой проверки. Если повторный визит также невозможен, документы передаются в министерство чистоты Московской области для привлечения к административной ответственности.

АО «Мособлгаз» вправе приостановить газоснабжение квартиры, где не проведено техническое обслуживание, а при невозможности отключения — прекратить подачу газа во всем подъезде.

Для получения информации о техническом обслуживании и истории работ рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете клиента Мособлгаза. Консультации по вопросам обслуживания доступны через телеграм-консультант компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.