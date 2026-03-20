Мособлгаз проведет встречи с жителями на севере Подмосковья

Специалисты АО «Мособлгаз» с 23 по 27 марта 2026 года проведут встречи с жителями семи городов и сел на севере Подмосковья, где расскажут о безопасном использовании газа и графике техобслуживания. Мероприятия пройдут во дворах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Компания продолжает работу по повышению безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Встречи проведут газовые участковые — сотрудники, отвечающие за техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного оборудования.

Жителям разъяснят график планового техобслуживания, порядок подготовки к нему и перечень проверок. Специалисты также напомнят о правилах безопасного использования газа, признаках неисправностей и алгоритме действий при их обнаружении. Отдельное внимание уделят ответам на вопросы о ремонте и обслуживании приборов в квартирах.

Встречи пройдут: 24 марта в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа; 25 марта в Дубне; 26 марта в Мытищах и Королеве; 27 марта в Дмитрове, Пушкине и селе Марфино городского округа Мытищи. Актуальную информацию о плановом ТО можно найти на официальном сайте компании в разделе «Техническое обслуживание».

«Регулярные встречи с жителями — важная часть стратегии по обеспечению безопасности использования газа в жилых домах», — подчеркнул представитель АО «Мособлгаз».

Он добавил, что компания стремится выстраивать открытый диалог, разъяснять нюансы техобслуживания и оперативно реагировать на обращения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.