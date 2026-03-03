Мособлгаз проведет 58 встреч на юге Подмосковья в марте

Газовые участковые филиала «Юг» АО «Мособлгаз» в марте проведут 58 встреч с жителями южного Подмосковья по вопросам обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. Собрания организуют перед плановым техобслуживанием, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Встречи пройдут возле многоквартирных домов, где в ближайшее время запланировано техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. График опубликован на сайте газораспределительной организации.

Газовый участковый — это специалист, закрепленный за конкретной территорией. Он консультирует жителей по вопросам обслуживания и ремонта газового оборудования, а также по правилам безопасного использования газа в быту.

Оплата за техобслуживание производится по единому платежному документу. Жители не оплачивают работы слесарю на месте во время их проведения.

В компании напомнили, что у газового участкового при себе должно быть служебное удостоверение с QR-кодом. Его можно проверить с помощью камеры мобильного телефона и получить информацию о сотруднике на официальном сайте Мособлгаза.

Всего в марте по Московской области планируется провести более 200 таких встреч. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.