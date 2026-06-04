Мособлгаз призвал жителей Подмосковья проверить договор ТО газа

Мособлгаз рекомендовал владельцам частных домов в Подмосковье проверить наличие и актуальность договора на техническое обслуживание газового оборудования в связи с изменениями законодательства, вступившими в силу с 1 марта 2026 года. При отсутствии договора поставщик вправе приостановить подачу газа, сообщает пресс-служба мособлгаза.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения законодательства РФ о безопасном использовании газа. Если договор на техническое обслуживание заключен со сторонней организацией, его необходимо привести в соответствие с новыми требованиями — перезаключить с газораспределительной организацией до 31 декабря 2026 года. При отсутствии договора его следует оформить незамедлительно.

Поставщик газа вправе приостановить газоснабжение даже при своевременной оплате. Возобновить подачу можно только после заключения договора на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования и оплаты расходов на отключение и подключение. Норма закреплена в пункте 80 постановления правительства РФ от 14.05.2013 № 410.

Техническое обслуживание необходимо проводить не реже одного раза в год. С начала 2026 года специалисты мособлгаза выполнили такие работы более чем в 170 тысячах частных домов региона. Заключить договор можно через портал РПГУ: компания подготовит проект документа и направит его на подписание электронной подписью, после чего с абонентом согласуют дату проведения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.