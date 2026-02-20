Мособлгаз поздравил сотрудников с Днем защитника Отечества в Подмосковье

Фото - © Инженерные сети многоквартирного дома №4 на улице Центральной в деревне Ложки после капремонта в округе Солнечногорск/Медиасток.рф

Компания «Мособлгаз» в преддверии Дня защитника Отечества отметила вклад мужчин в обеспечение бесперебойного газоснабжения Московской области. В организации работают более 10 тысяч человек, две трети из них — мужчины, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В подразделениях компании трудятся мастера и слесари, инженеры и электрогазосварщики, монтеры и водители. Они обеспечивают надежную и безопасную работу газовой инфраструктуры региона, от которой зависит тепло и комфорт в домах миллионов жителей Подмосковья.

Средний возраст сотрудника Мособлгаза составляет 44 года. Самому молодому специалисту — 18 лет, он только начинает профессиональный путь. Самому опытному работнику — 74 года, он передает знания и навыки молодым коллегам.

В преддверии Дня защитника Отечества в компании поблагодарили сотрудников за преданность профессии, ответственность и вклад в общее дело, подчеркнув их роль в обеспечении стабильного газоснабжения региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.