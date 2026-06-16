Мособлгаз напомнил жителям Подмосковья о перерасчете за газ

Жители Подмосковья могут бесплатно оформить перерасчет платы за газ при временном отсутствии более пяти дней или изменении числа проживающих. Заявление подается через личный кабинет или РПГУ не позднее 30 дней после возвращения, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Перерасчет платы за газ доступен потребителям, которые отсутствовали по месту регистрации более пяти дней. Также услугой можно воспользоваться при изменении количества проживающих в жилом помещении.

Подать заявление можно через личный кабинет на сайте Мособлгаза или через региональный портал госуслуг. Обратиться необходимо не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия. При этом день выбытия и день возвращения в расчет не включаются.

К заявлению можно приложить документы, подтверждающие срок отсутствия: проездные билеты и посадочные талоны на имя держателя лицевого счета, гостиничные ваучеры или счета за проживание, справку из санатория, командировочное удостоверение или копию приказа о командировке с билетами, а также иные документы, подтверждающие факт и продолжительность отсутствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.