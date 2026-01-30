Мособлгаз начал строительство газопровода в деревне Коровино Чеховского округа

Мособлгаз приступил к строительству газопровода в деревне Коровино Чеховского муниципального округа в рамках губернаторской программы развития газификации до 2035 года, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

На этой неделе Мособлгаз начал работы по строительству газопровода среднего давления в деревне Коровино Чеховского округа. Протяженность нового газопровода составит более 8 километров, из которых около 6 километров проложат методом горизонтально направленного бурения. Эта технология позволит провести трубу под дорогами регионального и местного значения без разрушения дорожного полотна, а также пересечь реку Лопасня, пруд и ручей.

После завершения строительства к газу смогут подключиться около 400 жилых домов и участков перспективной застройки. Окончание работ запланировано на осень 2026 года.

После ввода газопровода в эксплуатацию жители деревни смогут подать заявки на подключение по Президентской программе социальной газификации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.