Мособлгаз модернизирует котельную на улице Водников в Дмитрове

В Дмитрове специалисты Мособлгаза завершили монтаж нового котла на котельной по улице Водников в рамках программы модернизации теплоснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В городе Дмитрове на улице Водников специалисты Мособлгаза проводят реконструкцию котельной по государственной программе модернизации теплоснабжения Московской области. Проект реализуется в два этапа и включает проектные и строительно-монтажные работы по замене котла ДКВР-10 мощностью 10 мегаватт, который выработал свой ресурс.

Демонтаж старого оборудования и установка нового котла уже завершены. Были выполнены работы по монтажу трубной части и обмуровке. Поскольку отопительный сезон продолжается, котел был сразу введен в эксплуатацию с использованием прежнего горелочного устройства и системы автоматики, чтобы не допустить перебоев в подаче тепла.

Срочная замена оборудования стала необходимой из-за критического состояния старого котла, который часто выходил из строя и требовал постоянных ремонтов, что угрожало надежности теплоснабжения города. Временная эксплуатация нового котла в текущей конфигурации позволила обеспечить бесперебойную работу котельной.

Завершить замену горелочного устройства и модернизацию автоматики планируется в межотопительный сезон. Также заключен контракт на реконструкцию еще одного котла ДКВР-10, работы по которому начнутся в конце марта 2026 года. Проект повысит надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов Дмитрова, а также снизит эксплуатационные расходы и риски технологических сбоев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.