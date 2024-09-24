Мособлгаз газифицировал 26-й по счету дом в деревне Назимиха Щелкова

На этой неделе газифицировали 26-й по счету дом в деревне Назимиха городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«У нас в деревне вообще не было газа. Живу я здесь 10 лет, и уже как 4 года мы добивались газификации на коммерческой основе, но всё было сложно и не получалось. А когда президент объявил о программе, надежда сразу появилась, что газ и нам придет. Сейчас каждый день по 3 дома подключают ребята, каждый ждет своей очереди и никуда не торопится. Видим же, что работа ведется. Ребята-газовики молодцы, работают быстро. Мы и не верили, что эту зиму будем с газом — поделилась участница программы „Социальная газификация“ Людмила Сергеевна.

С 2021 года в рамках президентского проекта в городском округе Щелково газ пущен в 1 300 домов.

Все вопросы по соцгазификации можно задать в специальном чате (https://t.me/joinchat/0dTqinkAE-M2ZTY6).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.