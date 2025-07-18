«Мособлэнерго» ввело 99,55 МВА трансформаторной допмощности с начала года

В целях повышения надежности электроснабжения жителей Подмосковья энергосетевая компания «Мособлэнерго» реализует разные производственные программы. В их числе — инвестиционная программа, в рамках которой энергетики строят новые и реконструируют существующие электросетевые объекты. В I полугодии по инвестпрограмме введено в эксплуатацию 99,55 МВА дополнительной трансформаторной мощности в городских и муниципальных округах Московской области. Это помогает добиться лучше качества подачи электроэнергии и сократить дефицит мощности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

С начала года компанией построено 36 новых трансформаторных подстанций и выполнена реконструкция 122 подстанций с заменой силового электрооборудования. Также в ходе реализации инвестпрограммы построено и реконструировано 189,57 км ЛЭП, в том числе 109 км воздушных и 80,57 км кабельных линий 0,4-10 кВ.

Среди примеров выполненных работ — строительство двухтрансформаторной подстанции в Воскресенске. Новая электроустановка оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Она обеспечивает электроснабжением «Лицей № 22», здание «МосОблЕИРЦ», уличное освещение вокруг Докторовского озера и 5 многоквартирных домов, в которых проживает более 2000 человек.

Еще один пример — установка блочной комплектной трансформаторной подстанции БКТП-668 в г. Лыткарино. Там же энергетики проложили 4 линии электропередачи для увеличения мощности электроснабжения реконструируемых очистных сооружений в городах. Новая подстанция оснащена 2 трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый.

Помимо этого, энергетики заменили электрооборудование и вместо силовых трансформаторов мощностью 400 кВА установили 2 новых агрегата мощностью 630 кВА каждый в трансформаторной подстанции ТП-610131 для увеличения мощности электроснабжения предприятия, занимающегося производством лабораторного оборудования в г. Наро-Фоминске. Все это также положительно влияет на электроснабжение потребителей города.

Всего в 2025 году в рамках реализации инвестиционной программы в Подмосковье «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 388 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 208,77 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Благодаря модернизации и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей. Мероприятия по инвестиционным проектам находятся на контроле министерства энергетики Московской области и выполняются в установленные программой сроки.

В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться на телефон «горячей линии» «Мособлэнерго»: 8 (495)99-500-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.

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