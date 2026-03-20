Мособлэнерго внедрило ИИ в управление сетями Подмосковья

Компания «Мособлэнерго» завершила первый этап внедрения искусственного интеллекта в рабочие процессы в Подмосковье. Нейросети уже применяются в закупках, корпоративном управлении, аналитике и работе с потребителями, а следующим шагом станет интеграция ИИ в производственные процессы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мособлэнерго» поэтапно внедряет искусственный интеллект в работу подразделений — от автоматизации рутинных операций до создания собственных ИИ-агентов и формирования базы больших данных для управления сетями.

Нейросети уже используются в закупочной деятельности. Они автоматически сверяют заявки участников с требованиями технического задания, выявляют несоответствия и формируют черновики замечаний. В блоке корпоративного управления работает сервис проверки доверенностей: система анализирует структуру документов и корректность формулировок полномочий при передоверии.

В коммерческом направлении ИИ помогает анализировать рынок для актуализации прейскуранта, который включает более 270 услуг, а также выявляет нарушения при размещении волоконно-оптических линий связи на опорах. Кроме того, цифровые решения применяются в профориентации: компания использует онлайн-сервисы и анимированного помощника «Амперки», выстраивая взаимодействие со студентами по модели «студент – работодатель».

Первый собственный ИИ-агент уже запущен на портале потребителя «Мособлэнерго». Он консультирует жителей и бизнес в онлайн-режиме и снижает нагрузку на кол-центры.

Следующим этапом станет обогащение единой информационной модели сети техническими параметрами. Компания наполняет диспетчерскую систему «Модус», где фиксируются паспорта энергообъектов, их состояние и результаты осмотров. Эта база данных станет основой для внедрения ИИ в производственные процессы.

«Внедрение ИИ в энергетике Московской области демонстрирует системный подход к технологической модернизации. Формирование базы больших данных в системе «Модус» — необходимая основа для внедрения ИИ в ключевые процессы», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что создание собственных ИИ-агентов и использование нейросетей в профориентации является вкладом в кадровый потенциал и технологическую безопасность отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.