«Мособлэнерго» устранило 162 технологических нарушения после майского снегопада

Мощный циклон обрушился на Московский регион в ночь на 2 мая. В зоне «Мособлэнерго» было зафиксировано 162 нарушения в сетях 6–10 кВ и 720 заявок по сетям 0,4 кВ.

Компания работала в режиме повышенной готовности. Со 2 по 5 мая было задействовано 302 бригады и 348 единиц техники, в том числе 113 передвижных электростанций. Все нарушения были ликвидированы утром 5 мая. Работы завершаются по единичным заявкам.

Стихия сильно ударила по Дмитрову, Солнечногорску, Клину, Истре, Талдому и Сергиевому Посаду, поэтому большую часть территорий обслуживало ПАО «Россети МР». «Мособлэнерго» отправили на помощь коллегам 58 бригад и 108 единиц техники. 5 мая на восстановительные работы направили 21 бригаду и 42 единицы техники.

Фото - © Пресс-служба АО «Мособлэнерго» Фото - © Пресс-служба АО «Мособлэнерго» Фото - © Пресс-служба АО «Мособлэнерго» Фото - © Пресс-служба АО «Мособлэнерго» Фото - © Пресс-служба АО «Мособлэнерго»

Компания продолжает работать в режиме повышенной готовности. Мониторинг состояния электросетей и оборудования проходит круглосуточно.

2 мая московский регион накрыл аномальный снегопад. Всего за несколько часов выпало 22% от месячной нормы осадков. Такого сильного снегопада не было минимум с 1908 года. Циклон принес в регион, особенно на северную его часть, порывы сильного ветра и мокрый снег, которые повалили большое количество деревьев и оставили без света порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что стихия серьезно прошлась по региону. Наибольший удар пришелся на 10 округов области, в том числе на Истру, Талдомский, Дмитровский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Клин.

«Есть положительная динамика — по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся», — сказал Воробьев.