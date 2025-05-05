«Мособлэнерго» устранило 162 технологических нарушения из-за снегопада в праздники

Из-за мощного циклона с рекордным для мая снегопадом, прошедшем в Московском регионе в ночь на 2 мая, в зоне обслуживания «Мособлэнерго» зафиксировано 162 технологических нарушения в сетях 6-10 кВ и 720 заявок по сетям 0,4 кВ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В компании был введен режим повышенной готовности, проведена мобилизация имеющихся сил и средств для устранения технологических нарушений. Всего в период со 2 по 5 мая было задействовано 302 бригады (2 366 человека) и 348 единиц техники, включая 113 передвижных электростанций.

К утру 5 мая все указанные технологические нарушения ликвидированы, специалисты компании завершают работы по единичным заявкам потребителей в сетях 0,4 кВ.

Основной удар стихии пришелся на Солнечногорск, Дмитров, Клин, Истру, Талдом и Сергиев Посад, большая часть пострадавших линий электропередачи оказалась на территории обслуживания «Россети Московский регион». В помощь коллегам в прошедшие дни от «Мособлэнерго» направлено 58 бригад (318 человек) и 108 единиц техники, включая 42 ПЭС. Сегодня с пяти часов утра на восстановительные работы в Дмитров, Солнечногорск и Клин направлены 21 бригада (106 человек) и 42 единицы спецтехники.

Все филиалы и производственные отделения компании продолжают работу в режиме повышенной готовности, а также осуществляют круглосуточный мониторинг состояния электросетей и оборудования, проводят дополнительные осмотры линий электропередачи, завершают расчистку воздушных ЛЭП.

Прошедший циклон стал рекордным для начала весны. В ночь на 2 мая Московский регион накрыл мощный снегопад, который уже называют аномальным. По данным метеорологов, в регионе всего за несколько часов выпало 22% от месячной нормы осадков. Такого сильного снегопада в мае не было как минимум 116 лет с 1908 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.