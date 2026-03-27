Мособлэнерго сократило время восстановления сетей в Подмосковье на 12%

Энергетическая компания «Мособлэнерго» по итогам 2025 года снизила среднее время устранения технологических нарушений до 52 минут, что на 12% лучше показателя 2024 года. Также уменьшилось общее число сбоев в сетях. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2025 году специалисты «Мособлэнерго» зафиксировали и ликвидировали более 6,3 тыс. технологических нарушений. Это на 6% меньше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано почти 6,7 тыс. случаев. Среднее время восстановления электроснабжения сократилось до 52 минут.

Улучшить показатели позволил комплексный подход. Компания регулярно проводила командно-штабные учения совместно с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями региона, а также противоаварийные и противопожарные тренировки. Дополнительно внедрялись современные средства телеметрии и телеизмерений на подстанциях и распределительных пунктах, применялись передвижные электростанции и обновлялся автопарк для оперативной доставки бригад.

Свою роль сыграли реализация инвестиционной программы и программы повышения надежности электроснабжения, а также капитальный ремонт энергообъектов. Компания также анализировала сложные технологические нарушения и мониторила обращения потребителей в социальных сетях.

«Главный приоритет для энергетиков — минимизировать неудобства для жителей Подмосковья. Сокращение среднего времени устранения технологических нарушений — это результат системного внедрения современных технологий и комплексного подхода», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что достигнутые показатели подтверждают эффективность стратегии по повышению надежности электроснабжения в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.