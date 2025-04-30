«Мособлэнерго» провело лекцию в энергетическом институте

28 апреля работники подмосковной электросетевой компании «Мособлэнерго» были приглашены на лекцию по дисциплине «Введение в специальность» к студентам первого курса НИУ «МЭИ». Встреча в таком формате проходила впервые, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В числе приглашенных гостей от «Мособлэнерго» выступили советник по бизнес-проектам Дмитрий Якубов и заместитель генерального директора — руководитель аппарата Олег Филиппов.

В приветственной речи для студентов Дмитрий Камильевич познакомил будущих выпускников со структурой компании и ее историей, рассказал об условиях труда и возможностях перспективного роста, а также о требованиях, которые предъявляются к будущим работникам.

Также на лекции присутствовал Филипп Пахомов, который прошел путь от студента МЭИ до начальника участка учета электрической энергии Красногорского филиала «Мособлэнерго». Он рассказал студентам свою историю успеха и поделился своим опытом.

Работники управления по работе с персоналом рассказали студентам о целевом обучении по договору от «Мособлэнерго», который можно заключить в процессе обучения.

В завершении был проведен блиц-опрос на тему электроэнергетики, где за правильный ответ студенты получали брендированные призы.

Плюсы таких мероприятий заключаются в том, что студенты могут из первых уст узнать специфику условий заключения договора о целевом обучении, прохождения практики и о наличии вакансий, особенностях прохождения собеседований, возможностях трудоустройства и о том, какие компетенции более всего востребованы работодателем.

Данное мероприятие было проведено впервые за весь период сотрудничества между «Мособлэнерго» и НИУ «МЭИ». Подобные встречи позволяют обеспечить студентов информацией о предложениях потенциальных работодателей, напрямую узнать об особенностях содержания работы, их будущей профессии и дают им уверенность в решении проблемы будущего трудоустройства и самореализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.