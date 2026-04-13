Мособлэнерго провело день открытых дверей для школьников Подмосковья

Более 150 школьников и студентов колледжей Москвы и Подмосковья посетили день открытых дверей «Мособлэнерго», который прошел 11 апреля в Московском энергетическом институте. Участникам рассказали о целевом обучении и перспективах трудоустройства в компании, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

День открытых дверей прошел в НИУ «МЭИ» на улице Красноказарменной в Москве. В 2026 году в России объявлен Год единства народов, поэтому встречу посвятили теме «Единство народов в энергетике». Участниками стали выпускники школ, лицеев, гимназий, а также колледжей и техникумов, которые рассматривают поступление в энергетический вуз.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.