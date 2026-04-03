Мособлэнерго проведет день открытых дверей в МЭИ для Подмосковья

День открытых дверей «Мособлэнерго» пройдет 11 апреля 2026 года в 11:00 в НИУ «МЭИ» в Москве. Гостям расскажут о поступлении, целевом обучении и работе в компании, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Красноказарменная, д. 17, аудитория Д-400. В 2026 году, объявленном в России Годом единства народов, встреча пройдет под темой «Единство народов в энергетике». Компания проводит день открытых дверей ежегодно, каждый раз посвящая его отдельной тематике.

К участию приглашаются учащиеся 10–11-х классов школ, лицеев и гимназий, студенты колледжей и техникумов, их родители, а также сотрудники компании и абитуриенты, планирующие поступление в НИУ «МЭИ» в этом году. Прийти могут все желающие.

Представители «Мособлэнерго» расскажут о программах института электроэнергетики НИУ «МЭИ» и правилах подачи документов в 2026 году. Гостям также представят информацию о деятельности компании, возможностях заключения договоров о целевом обучении, прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве. В программе запланированы торжественная часть и профориентационная игра.

По данным организаторов, мероприятие традиционно привлекает выпускников школ и колледжей Москвы и Подмосковья. В прошлом году его посетили более 150 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.