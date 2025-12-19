«Мособлэнерго» приняло участие в экспертном совете Госдумы по ИИ в энергетике

Представители компании «Мособлэнерго» приняли участие в заседании Экспертного совета по энергетике, посвященном развитию программ импортозамещения и инноваций, проведенном 16 декабря по инициативе фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Федерального собрания РФ. В рамках заседания был организован круглый стол на тему «Современные вызовы по управлению энергоактивами с применением ИИ в настоящем и будущем». В ходе встречи обсуждались вопросы внедрения искусственного интеллекта в управление производственными процессами в энергетике и бизнесе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Участниками дискуссии стали представители правительства РФ, Управления Президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи, министерства цифрового развития РФ, крупнейших электросетевых и топливно-энергетических компаний, банковского и транспортного секторов, ведущих вузов страны, включая НИУ «МЭИ». «Мособлэнерго» на мероприятии представляли советник генерального директора Екатерина Семенова и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Алексей Полушин.

«Мособлэнерго» поделилось своим опытом применения искусственного интеллекта в сфере закупочной деятельности — в части проверки технических заданий, банковских и независимых гарантий, анализа соответствия заявки на поставку, договор, отгрузку, в строительной деятельности, а также использования современных технологий анализа данных при подборе персонала.

Особое внимание компанией уделено работе по формированию общей информационной модели электросетевого хозяйства и подготовке обширных данных по техническому состоянию электросетевой инфраструктуры. Это своего рода создание собственной BIG DATA, включающей полную техническую информацию и своевременную актуализацию данных о каждом энергообъекте. Эти данные планируется обрабатывать при помощи ИИ, на основе предиктивной аналитики, индексов технического состояния, и анализа корневых причин технологических нарушений для выстраивания ремонтной программы в рамках установленного бюджета компании.

Среди предложенных перспективных направлений использования искусственного интеллекта выделяется создание ведущими вузами страны доверенных отраслевых моделей ИИ. Это позволит «Мособлэнерго» безопасно обрабатывать накопленные данные об электросетевом хозяйстве с определенным уровнем доверия.

На круглом столе также были рассмотрены возможности создания и использования новых технологий и сервисов для развития и повышения эффективности энергоемких отраслей, отмечена необходимость слаженного взаимодействия всех участников процесса — в технических, научных и финансовых аспектах. Представители ведомств и предприятий рассмотрели примеры практики успешного применения искусственного интеллекта в производственных процессах ТЭК, обсудили механизмы тиражирования лучших решений использования ИИ, а также обеспечение безопасности и технологической независимости при его внедрении. Особое внимание было уделено оценке достаточности энергетических ресурсов для масштабного внедрения искусственного интеллекта и условиям энергоснабжения центров обработки данных для конкурентоспособности России.

В условиях активного внедрения цифровизации в мировой энергетике, включая технологии искусственного интеллекта, которые оптимизируют производственные процессы и снижают затраты, особую актуальность приобретает развитие отечественных ИИ-ресурсов. Это особенно важно в контексте санкционного давления и необходимости максимального использования внутренних резервов.

