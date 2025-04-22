«Мособлэнерго» поучаствовало в онлайн-ярмарке вакансий Подмосковья

Компания «Мособлэнерго» в числе 40 ведущих работодателей Московской области приняли участие в онлайн-ярмарке вакансий, организованной кадровым центром Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В ярмарке приняли участие студенты ВУЗов и СУЗов Подмосковья, жители Московской области и других регионов РФ, ищущие работу.

Соискатели получили возможность ознакомиться с предложениями, сравнить условия и сразу же пройти первичное собеседование с рекрутером в отдельном онлайн-кабинете.

Компания «Мособлэнерго» приглашает на работу представителей как рабочих профессий — электромонтеров, водителей спецтехники, мастеров, инженеров и диспетчеров, так и профессионалов своего дела в иных областях — экономистов, юристов, специалистов IT.

«Мособлэнерго» собирает энергетическую команду по всей Московской области: в обслуживании 52 муниципальных образования, поэтому соискатели могут найти работу или пройти практику рядом с домом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.