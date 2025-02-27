«Мособлэнерго» построит в Подмосковье более 455 км ЛЭП в 2025 году

Как отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов, в 2025 году по инвестпрограмме компания «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 455 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 203,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Пример работ, проводимых в рамках данной программы — строительство двухтрансформаторной подстанции в округе Воскресенск. Она обеспечит надежное электроснабжение объектов, которые будут от нее запитаны — «Лицея № 22 им. Героя Советского Союза» П. В. Стрельцова», здание «МосОблЕИРЦ» и 5 многоквартирных домов, где проживает 2 тыс. человек. Подстанция также будет обеспечивать уличное освещение вокруг Докторовского озера.

Строительство энергообъекта завершили в середине февраля. Новая блочная комплектная подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами ТМГ-1000/6 мощностью 1 000 кВА каждый. Она заменит прежнюю трансформаторную подстанцию ТП-71, в которой установлены трансформаторы мощностью 400 кВА.

В настоящее время энергетики выполняют ошиновку силовых трансформаторов и пуско-наладочные работы в распределительном устройстве РУ-6. Перевод электроснабжения потребителей на новую подстанцию выполнят в течение первого полугодия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.