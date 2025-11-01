«Мособлэнерго» подписало договор о сотрудничестве с «Подмосковным колледжем «Энергия»

30 октября состоялась торжественная церемония подписания договора о сотрудничестве между «Мособлэнерго» и ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» в Реутове с целью реализации стратегии формирования действенной системы подготовки рабочих кадров в сфере электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Представителями «Мособлэнерго» при заключении договора о сотрудничестве между компанией и колледжем были руководитель управления по работе с персоналом Екатерина Асинович, директор Павлово-Посадского филиала Александр Шинкаренко и начальник отдела кадров Павлово-Посадского филиала Виктория Липатова.

Соглашение предусматривает активное взаимодействие между образовательным учреждением и «Мособлэнерго». Двустороннее партнерство подразумевает заключение договоров о целевом обучении по направлению «электроэнергетика» по специальности «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», а также организацию прохождения производственной практики для студентов колледжа в подразделениях компании и дальнейшее трудоустройство выпускников на работу в «Мособлэнерго».

В рамках сотрудничества запланированы встречи с родителями абитуриентов и студентов колледжа по вопросам заключения целевых договоров, проведение специалистами «Мособлэнерго» экскурсий и дней открытых дверей в производственных отделениях компании, консультации по закупке оборудования для организации учебного процесса в колледже и участие студентов образовательной организации в соревнованиях профессионального мастерства, которые проводятся компанией на учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве.

Заключение прямого договора между организациями станет началом нового этапа взаимовыгодного партнерства, направленного на развитие системы подготовки компетентных профессионалов, отвечающих требованиям отрасли, обеспечение подразделений компании высококвалифицированными кадрами и привлечение молодых специалистов в электроэнергетику Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.