Мособлэнерго подготовило энергообъекты к половодью в Подмосковье

Энергетики завершили подготовку электросетевых объектов и техники к весеннему половодью 2026 года в Подмосковье. В готовности находятся насосные станции, бригады и резервные источники питания для социально значимых объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

К паводку подготовлены 158 насосных станций, в том числе 54 мотопомпы, 349 оперативно-выездных бригад, 568 единиц спецтехники и 141 передвижная дизельная электростанция общей мощностью 47 МВт. В зонах возможного подтопления проверяют техническое состояние электрооборудования. Приказом генерального директора утвержден план мероприятий и создана комиссия по контролю за их выполнением.

Сотрудники филиалов и производственных отделений проверили исправность насосов, техники и механизмов, а также состояние подъездных путей для оперативной ликвидации возможных аварий. Определены места размещения резервных источников электроснабжения для социально значимых объектов, которые могут попасть в зону подтопления.

Оперативный и ремонтный персонал проходит тренировки и инструктажи по работе в условиях паводка, включая использование спецтехники. Работников также обучают оказанию первой помощи пострадавшим на воде.

«Благодаря комплексу превентивных мер энергосистема Подмосковья готова к прохождению периода весеннего половодья 2026 года», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что приоритетом остается безопасность и стабильное электроснабжение жителей на фоне прогнозируемого аномального снеготаяния и рисков подтопления территорий.

По данным метеорологов, в 60% случаев снег в регионе сходит до 5 апреля, в 40% — до 10 апреля, что может привести к активному разливу рек и подтоплению низменностей, дорог и объектов инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.