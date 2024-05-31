«Мособлэнерго» объявил конкурс талантов «Энергия детства» среди детей работников

«Мособлэнерго» в Международный день защиты детей объявляет о начале конкурса талантов «Энергия детства» среди детей работников компании. В этом году традиционный творческий конкурс проводится в новом формате. Детям и внукам работников необходимо будет продемонстрировать свой талант в коротком видеоролике по номинациям «Вокал», «Литература», «Творчество» и «Хореография». Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В каждой из указанных номинаций подразумеваются три возрастные категории: 3-6 лет, 7-10 лет и 11-15 лет.

Главное условие конкурса — все номера должны быть так или иначе связаны со светом или электричеством. Родителям предстоит помочь своим детям продумать их выступления таким образом, чтоб это имело отношение к электроэнергетике. Дети могут спеть, прочитать прозу или стихи со словами, посвященными электричеству. В видеоролике также можно продемонстрировать хореографическую миниатюру или поделки на тему света и электроэнергии.

Конкурс стартует в международный день защиты детей. Видео будут приниматься с 1 по 10 июня 2024 года в Telegram-аккаунте «Энергия детства». Финальное голосование состоится в официальном телеграм-канале «Мособлэнерго» 29–30 июня 2024 года.

Отдать голос за понравившуюся работу сможет любой пользователь интернета, вне зависимости от того, является он работником «Мособлэнерго» или нет. К голосованию можно привлекать родственников, друзей, близких, знакомых участников конкурса. Распределение призовых мест будет зависеть от количества набранных за рисунок «лайков». При этом голос («лайк») можно отдать за любое количество работ.

Авторов видеороликов, набравших наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании, ждут ценные призы от компании. Все участники творческого конкурса получат памятные подарки. Также учрежден специальный приз от генерального директора «Мособлэнерго». Награждение состоится в июле и будет приурочено ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

С 2014 года «Мособлэнерго» ежегодно проводило творческие конкурсы детского рисунка. За это время детьми и внуками работников компании было нарисовано около 1 тыс. работ на разные темы, в том числе, посвященные энергетике и выбору профессии.

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