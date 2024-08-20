«Мособлэнерго» обеспечило передачу 9,37 млрд кВт/ч электроэнергии за 7 месяцев

За семь месяцев 2024 года объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 9,37 млрд киловатт-часов. В аналогичном периоде 2023 года полезный отпуск увеличился более чем на 624 млн киловатт-часов, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Увеличение объема передачи электроэнергии обусловлено принятием на баланс новых электросетевых объектов, в том числе на территории городских округов Красногорск, Одинцовский и Домодедово.

Фактические потери электроэнергии с января текущего года составили 10,39%, что ниже уровня потерь аналогичного периода 2023 года на 0,49%.

«В целях снижения потерь электрической энергии «Мособлэнерго» реализует ряд мероприятий, в том числе производит своевременное обновление оборудования трансформаторных подстанций и замену изношенных проводов и кабелей на линиях электропередачи, оптимизирует схемы и режимы работы электросети, осуществляет выравнивание нагрузок. Все работы проводятся в рамках программы капитального ремонта и инвестиционной программы, реализуемых ежегодно во всех филиалах компании», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.