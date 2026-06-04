Мособлэнерго и МСХА будут готовить энергетиков для Подмосковья

Компания «Мособлэнерго» и МСХА имени К.А. Тимирязева в середине мая заключили соглашение о сотрудничестве для подготовки кадров в энергетике Подмосковья. Студенты смогут проходить целевое обучение и практику с возможностью дальнейшего трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Соглашение направлено на создание системы подготовки квалифицированных специалистов для развивающейся энергетической отрасли региона. Документ предусматривает целевое обучение, производственную и преддипломную практику на объектах «Мособлэнерго» под руководством наставников, а также последующее трудоустройство выпускников. Студентам предоставят гибкий график, который позволит совмещать учебу и работу.

После подписания соглашения представители компании встретились со студентами университета. В мероприятии приняли участие более 50 учащихся второго–пятого курсов. Перед ними выступила начальник отдела развития компетенций и работы с образовательными организациями Юлия Селютина. Основное внимание уделили возможностям целевого обучения и подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса Московской области.

«Встреча подмосковных энергетиков с будущими студентами — это отлаженный механизм целевого отбора. Мы подробно описали ребятам и их родителям весь маршрут: от заявки до реальной практики на объектах. Электросетевые компании заранее планируют свою потребность в кадрах и создают резерв. Такой подход гарантирует, что в отрасль ежегодно приходят мотивированные и квалифицированные сотрудники, а выпускники получают уверенность в завтрашнем дне без необходимости искать работу», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Сотрудничество сторон развивается с 2024 года. Сейчас в МСХА имени К.А. Тимирязева по договорам целевого обучения учатся 14 бакалавров и девять магистрантов, пятеро из которых уже трудоустроены в «Мособлэнерго».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.