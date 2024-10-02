МосОблЕИРЦ завершил формирование коммунальных счетов за сентябрь

сегодня в 14:39

МосОблЕИРЦ рассчитал плату за сентябрь — квитанции сформированы в личном кабинете клиента и доставлены большинству жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Те, кто оформил подписку на электронный счет, получают его по электронной почте.

Оформить подписку можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»: в разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде».

Без банковской комиссии оплатить коммунальные услуги можно:

в личном кабинете,

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

в клиентских офисах расчетного центра.

Оплатить счета можно также в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Больше полезной информации о расчетах за ЖКУ — на портале Твой Домовой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.