МосОблЕИРЦ выставил счета за август по новым тарифам

Жители Подмосковья могут увидеть счета за август в своих личных кабинетах МосОблЕИРЦ. Бумажные версии квитанций получат те, кто еще не перешел на электронные платежные документы, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Плата за услуги рассчитана по тарифам, вступившим в силу 1 июля 2025 года. Актуальные тарифы по каждой услуге указаны в квитанции МосОблЕИРЦ в графе «Тарифы».

Оплатить счета с бонусами и без комиссии через СБП можно:

в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ;

через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МосОблЕИРЦ;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

После оплаты откроется страница «Коммунальный бонус», где можно получить приятный подарок к новому учебному году. В честь 1 сентября вас ждут скидки на онлайн-обучение, курсы по программированию и математике, бесплатный доступ к книгам, музыке и сериалам.

Оплатить коммунальные услуги можно и в отделениях, терминалах, приложениях банков, в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.