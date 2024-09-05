МосОблЕИРЦ в Клину и Серпухове возглавили топ управлений расчетного центра региона

По результатам II квартала 2024 года управления МосОблЕИРЦ в Клину и Серпухове снова стали лидерами рейтинга среди 48 управлений расчетного центра. Эти города уже во второй раз подряд занимают первые места по качеству обслуживания, отсутствию жалоб и собираемости платежей. Переходящие кубки победителей были вручены им по традиции. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Серпухов удерживает звание лучшего управления МосОблЕИРЦ уже в шестой раз. Начальник управления Дмитрий Акимушкин прокомментировал успех своей команды.

«Стабильность — признак мастерства. Наш результат — это не случайность, а итог слаженной работы каждого сотрудника. Когда менеджеры доброжелательны и компетентны, специалисты расчетного сектора точны, а руководители ответственны, тогда и квитанции — корректны, и жители добросовестно оплачивают счета, а поставщики услуг получают возможность работать стабильно и качественно», — сказал Акимушкин.

Для управления «Клин» вторая победа подряд стала неожиданным, но заслуженным достижением. Руководитель управления Татьяна Благих рассказала о том, как их коллектив работает на результат: «После первой победы мы начали записывать на стене офиса все наши достижения и трудности. Это помогло укрепить командный дух и повысить взаимопомощь внутри коллектива. Поддержка друг друга стала ключевым фактором в нашем успехе».

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский добавил: «Высокие результаты Клину и Серпухову удалось сохранить благодаря не только их мастерству, но и постоянной работе над качеством предоставляемых услуг. Это отличный пример для всех управлений региона, как стабильность и внимание к деталям могут обеспечить высокие показатели собираемости платежей и отсутствие жалоб».

Второе место в рейтинге разделили управления в Подольске и Ступино, а третье — Домодедово и Лосино-Петровский. Все участники рейтинга оцениваются по 10 критериям, среди которых главное внимание уделяется качеству обслуживания и взаимодействию с жителями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.