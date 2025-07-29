МосОблЕИРЦ составил график работы мобильного офиса на август

сегодня в 13:09

Для жителей Подмосковья продолжает свою деятельность мобильный офис МосОблЕИРЦ. В нем можно передать показания, получить консультацию, оформить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии долгов, дубликат платежного документа, а также произвести безналичную оплату, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

В августе мобильный офис будет принимать жителей в городских округах по следующему графику:

5 августа: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.30;

6 августа: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, с 10.30 до 15.00;

7 августа: Богородский, д. Тимохово, площадка между домами 12,14, 21, с 10.00 до 15.30;

8 августа: Сергиев Посад, п. Загорские Дали, возле д. 7А, с 11.00 до 14.30;

11 августа: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

12 августа: Сергиев Посад, п. НИИРП, с 11.00 до 15.00;

13 августа: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11.00 до 14.30;

14 августа: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00;

15 августа: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 14.30;

18 августа: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

19 августа: Ступино, р. п. Михнево, ул. Московская, д. 24а/2, с 10:30 до 15:00;

20 августа: Дубна, ул. Центральная, д. 18А, с 11.00 до 14.30;

21 августа: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10:00 до 15:00;

22 августа: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 09.30 до 15.00;

25 августа: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.30 до 15.30;

26 августа: Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Мирской проезд, д. 3, с 9.30 до 15.30;

27 августа: Сергиев Посад, п. Лоза, возле д. 9, с 11.00 до 15.00;

28 августа: Домодедово, д. Добрыниха, д. 7, п. 1, с 10.00 до 15.00;

29 августа: Химки, Брехово, мкр. Митино Дальнее, с 11:00 до 14:30.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.